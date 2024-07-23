باكستان: قوات الأمن تقتل ثلاثة إرهابيين حاولوا التسلل عبر الحدود الأفغانية

قالت السلطات الباكستانية إن قوات الأمن قضت على ثلاثة إرهابيين ، وأحبطت محاولتهم التسلل إلى داخل البلاد عبر الحدود الأفغانية في منطقة دير بإقليم خيبر بختونخوا، حسبما أفادت قناة "جيو نيوز " الإخبارية الباكستانية اليوم الاثنين.

ونقلت القناة الإخبارية عن الجناح الإعلامي للجيش القول "اكتشفت قوات الأمن ليلة 21 / 22 يوليو 2024 ، تحرك ثلاثة إرهابيين في منطقة دير وهم يحاولون التسلل إلى الحدود الباكستانية الأفغانية".

وقال الجناح الإعلامي في بيانه إنه تم محاصرة المتسللين والاشتباك معهم بشكل فعال وتم القضاء عليهم بعد تبادل مكثف لإطلاق النار".

وأضاف البيان أن "باكستان تطلب بشكل مستمر من الحكومة الأفغانية المؤقتة ضمان الإدارة الفعالة للحدود من الجانب الخاص بها ".

وشهدت باكستان ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة في عدد الهجمات الإرهابية، خاصة في إقليم خيبر بختونخوا وبلوشستان.

وحدث الهجوم الإرهابي الأخير الأسبوع الماضي عندما لقي جنديان وخمسة مدنيين حتفهم في دي خان.