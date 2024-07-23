 مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية تتقدم باستقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب - بوابة الشروق
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مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية تتقدم باستقالتها على خلفية محاولة اغتيال ترامب

وكالات
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 5:40 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 5:40 م

تقدمت مديرة جهاز الخدمة السرية الأمريكية كيمبرلي تشيتل، باستقالتها من منصبها بسبب حادث إطلاق النار على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

جاء ذلك بحسب نبأ عاجل لوكالة رويترز، أوردته عصر اليوم الثلاثاء.

وكانت تشيتل قد أدلت بشهادتها لساعات في مبنى الكابيتول، أمس الإثنين، حيث واجهت استجوابا من المشرعين من كلا الجانبين بشأن تقصير الوكالة الذي سمح بحدوث محاولة لاغتيال الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت شيتل إن جهاز الخدمة السرية فشل في 13 يوليو، اليوم الذي كاد ينهي حياة ترامب، وأضافت: «بصفتي مديرة جهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة، أتحمل المسؤولية الكاملة عن أي خلل أمني في وكالتنا».

وأضافت: «يجب أن نتعلم مما حدث، وسأعمل جاهدة لضمان عدم تكرار حادث مثل 13 يوليو مرة أخرى. يدرك عملاؤنا وضباطنا وأفراد الدعم أنه من المتوقع منا كل يوم أن نضحي بحياتنا لتنفيذ مهمة لا تفشل أبدا».

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