إيران تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفشل في منع الهجمات الإسرائيلية

اتهمت إيران، اليوم الاثنين، الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالفشل في منع الهجمات الإسرائيلية، على برنامجها النووي المتنازع عليه.

وقال ممثل الحكومة الإيرانية رضا نجفي، أمام اجتماع خاص لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه "على الرغم من التحذيرات التي وجهتها إيران، فإن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ورئيسها رافائيل جروسي لم يتخذا إجراءات وقائية فعالة".

ولم يذكر نجفي أن جروسي كان قد حذر علنا من ضربات عسكرية ضد المنشآت النووية قبل أيام قليلة من الهجوم الإسرائيلي.

وذكر الدبلوماسي الإيراني أن طهران اتخذت بالفعل "إجراءات خاصة" لحماية المنشآت والمواد النووية.

يشار إلى أن إسرائيل استهدفت في هجومها الذي انطلق يوم الجمعة الماضي منشآت نووية وعسكرية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران بإطلاق موجات من الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى من الجانبين.