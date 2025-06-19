الصين تشرع بإجلاء مواطنيها من إسرائيل

قالت السفارة الصينية لدى إسرائيل في إشعار إنها ستساعد المواطنين الصينيين الراغبين في الرحيل على المغادرة على دفعات ابتداء من يوم الجمعة.





وحذرت السفارة من أن "الصراع الإسرائيلي الإيراني يتصاعد، مع تزايد عدد القتلى، ولا يُمكن استبعاد احتمال تفاقمه".

وأضافت السفارة: "هناك حالة ضبابية بشأن الوضع مع استمرار تصاعد الصراع وارتفاع عدد القتلى".



وكانت السفارة الصينية في طهران قد حثت مواطنيها على مغادرة البلاد عبر المعابر البرية، في أسرع وقت ممكن، مع تصاعد الخطر من الضربات الإسرائيلية.

وأفادت السفارة الصينية لدى إيران، الثلاثاء، بضرورة مغادرة مواطنيها البلاد "في أقرب وقت ممكن"، مشيرة إلى تفاقم الأوضاع الأمنية.

وذكرت السفارة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق "وي تشات": "ننصح مواطنينا بمغادرة إيران عبر المعابر البرية، حفاظا على سلامتهم".

وأعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، الأربعاء، أن بكين "قلقة بشدة" من احتمال خروج النزاع بين إسرائيل وإيران "عن السيطرة".

وذكرت وزارة الخارجية الصينية أن وانغ أبلغ نظيره المصري خلال اتصال هاتفي أن "سلوك إسرائيل المتمثل في تجاهل القانون الدولي والقواعد الدولية تسبب في توتر الوضع في الشرق الأوسط بشكل مفاجئ، وتشعر الصين بقلق شديد من أن الوضع قد يخرج عن السيطرة".

وفي مكالمة هاتفية منفصلة مع وزير خارجية سلطنة عًمان الأربعاء، قال وانغ إن بلديهما "لا يمكنهما الوقوف مكتوفي الأيدي وترك المنطقة تنزلق إلى هاوية مجهولة"، بحسب ما ذكرت الخارجية الصينية.