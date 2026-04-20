رئيس كوريا الجنوبية يضغط لتعيين مفتش رئاسي خاص

جدد الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونج دعوته للجمعية الوطنية للإسراع في بدء إجراءات تعيين مفتش عام رئاسي خاص، مكلف بالتحقيق في قضايا فساد تتعلق بعائلة الرئيس، بحسب ما قاله مساعد رفيع اليوم الأحد.

وفي إفادة صحفية، أوضح رئيس ديوان الرئاسة كانج هون-سيك أن الرئيس لي شدد على ضرورة تعيين مفتش مستقل للإشراف على أي مخالفات محتملة تتعلق بزوجة الرئيس وأقاربه المقربين، وذلك في إطار تعزيز الانضباط بين المسؤولين ورفع مستوى ثقة الجمهور، بحسب وكالة يونهاب للأنبازء

وقال: "يعتقد لي أن تعيين مفتش عام أمر ضروري وفقا لمبادئ الديمقراطية وسيادة الشعب، التي تقضي بأن جميع السلطات يجب أن تخضع للرقابة عبر المؤسسات". وأضاف: "نطلب من الجمعية الوطنية استئناف الإجراءات بسرعة، في ظل التزام الرئيس الواضح بهذا الأمر".

وتم استحداث منصب المفتش العام المستقل في عام 2014 خلال عهد الرئيسة السابقة بارك جيون-هي، لكنه ظل شاغرا منذ عام 2016.