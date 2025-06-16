وائل جسار ينضم لشركة روتانا في خطوة فنية جديدة: أغنيات قادمة تعيد مجد الطرب

تعاقد المطرب اللبناني وائل جسار رسميًا مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، لينضم إلى قائمة نجومها ويبدأ مرحلة جديدة من التعاون الفني، تستهدف تقديم أعمال غنائية تليق بمشواره وتاريخه الفني.

ووقّع جسار العقد بحضور سالم الهندي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "روتانا"، وأسامة رشدي، المدير التنفيذي للشؤون الفنية بالقاهرة، حيث تم التقاط الصور التذكارية التي توثق لحظة التوقيع عقب انتهاء المفاوضات.

وفي بيان صحفي، أعلنت "روتانا" أن التعاقد يأتي في إطار سعي الشركة المستمر لعقد شراكات مثمرة مع فنانين يتمتعون بجماهيرية واسعة، ضمن استراتيجية تهدف إلى إعادة الأغنية العربية إلى مكانتها الرائدة والارتقاء بالمشهد الموسيقي في الوطن العربي.

من جانبه، أعرب وائل جسار عن سعادته بالتعاون مع "روتانا"، واصفًا إياها بأكبر وأهم شركة إنتاج موسيقي في المنطقة، مضيفًا أن هذا التعاقد سيمثّل محطة مميزة في مسيرته، وسيثمر عن أعمال قوية تليق بجمهوره ومحبيه.

وكشف جسار عن بدءه بالفعل في تجهيز وتسجيل مجموعة من الأغاني الجديدة، من المقرر إطلاقها قريبًا، لتكون باكورة هذا التعاون الفني مع الشركة.