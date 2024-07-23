استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب في سباق الرئاسة

وجد استطلاع للرأي أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حققت تقدماً بنقطتين مئويتين على الرئيس السابق دونالد ترامب بعد إنهاء الرئيس جو بايدن حملة إعادة انتخابه وتأييده لترشحها.

وجاء استطلاع "رويترز- إبسوس"، الذي أجري على مدار يومي الاثنين والثلاثاء، بعد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري، حيث قبِل ترامب رسمياً ترشيح حزبه، وإعلان بايدن، يوم الأحد، مغادرته السباق الرئاسي.

وتقدمت هاريس، التي تقول حملتها إنها أمنت ترشيح الحزب الديمقراطي، على ترامب بنسبة 44% مقابل 42% في الاستطلاع الوطني، وهو اختلاف ضمن هامش الخطأ البالغ 3 درجات مئوية.

وسجلت هاريس وترامب نسبة 44% في استطلاع أجري على مدار يومي 15 و16 يوليو، فيما تقدم ترامب بنقطة مئوية واحدة في استطلاع أجري يومي 1 و2 يوليو، وكلاهما في نطاق نفس هامش الخطأ.

وأظهر أحدث استطلاع أن 56% من الناخبين المسجلين وافقوا على أن هاريس تتمتع "بيقظة ذهنية وقادرة على التعامل مع التحديات"، مقارنة بـ49% قالوا نفس الشيء عن ترامب. وقيّم 22% فقط بايدن بهذه الطريقة.

وشمل الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، 1241 بالغاً أمريكياً في شتى أنحاء البلد، من بينهم 1018 ناخباً مسجلاً.

نقلت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل، اليوم الثلاثاء، إعلان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر والسيناتور حكيم جيفريز يعلنان دعمهما لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس للترشح للانتخابات الرئاسية.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية عن ثلاثة مصادر مطلعة قولها إن شومر و جيفريز يستعدان لدعم ترشيح كامالا هاريس للرئاسة.

وأعلن الزعيمان البارزان في الكونجرس، صباح الثلاثاء، أنهما سيعقدان مؤتمراً صحفياً مشتركاً في تمام الساعة الواحدة مساء (بالتوقيت المحلي الأمريكي) قرب الكابيتول. ولم يكشفا عن موضوع المؤتمر الصحفي، لكن ثلاثة مصادر قالت إنه سيكون تأييدا مشتركا لهاريس، بعد نجاحها، مساء الاثنين، في تأمين عدد المندوبين اللازم لانتزاع ترشيح الحزب الديمقراطي.