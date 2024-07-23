 بلينكن يهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو: القاهرة تلعب دورا حيويا في تعزيز السلام والأمن - بوابة الشروق
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بلينكن يهنئ مصر بذكرى ثورة يوليو: القاهرة تلعب دورا حيويا في تعزيز السلام والأمن

مروة محمد
نشر في: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:25 م | آخر تحديث: الثلاثاء 23 يوليه 2024 - 12:25 م

هنأ وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم، مصر، بمناسبة العيد الوطني، الذي يوافق ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأكد بلينكن، في بيان، أن العلاقات بين مصر والولايات المتحدة تمتد منذ أكثر من قرن، وهي خير دليل على الرابط المتين بين "بلدينا وشعبينا".

وتابع أن مصر تلعب دورا حيويا في تعزيز السلام والأمن في مختلف أنحاء المنطقة، حسب بيان للسفارة الأمريكية بالقاهرة.

واستطرد: يواصل بلدانا تعزيز روابطنا التجارية وتقريب اقتصادينا وشعبينا بدرجة أكبر.

وعبر وزير الخارجية الأمريكي عن تطلعه لتعزيز التعاون بين واشنطن و القاهرة والدفع بازدهارهما قدما.

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