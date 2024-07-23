فرق الإطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت شمال الأراضي المحتلة نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان

قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن فرق إطفاء تعمل على إخماد حرائق اندلعت شمال إسرائيل (الأراضي المحتلة)؛ نتيجة إطلاق صواريخ من لبنان وسقوط شظايا اعتراضية.

وأشار في بيان عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، إلى سقوط عدد من الصواريخ في مناطق مرغليوت وكريات شمونة، دون وقوع إصابات.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر أمنية ووسائل إعلام لبنانية أن طائرات حربية إسرائيلية اخترقت حاجز الصوت في أجواء العاصمة بيروت ومناطق أخرى من لبنان الثلاثاء، في واقعة أثارت حالة من التوتر وسط الأعمال القتالية الدائرة بين حزب الله وإسرائيل على الحدود، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز».

وتدور المواجهات بين الجانبين بالتوازي مع حرب غزة المستمرة منذ 9 أشهر، ورغم اقتصارها إلى حد كبير على المناطق القريبة من الحدود، إلا أنها أثارت مخاوف من اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، إن «طائرات حربية معادية اخترقت حاجز الصوت على ارتفاع منخفض في أجواء بيروت وضواحيها ومناطق أخرى في لبنان».

وفي بيروت، شعر السكان بدوي شديد لمرتين، فيما لم يصدر أي تعليق من جيش الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن.

وتعد الأعمال القتالية بين حزب الله وإسرائيل هي الأسوأ منذ أن خاض الجانبان حربا شاملة في عام 2006.