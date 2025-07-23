تركيا تخطط لشراء 40 مقاتلة يوروفايتر

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أعلن وزير الدفاع التركي يشار جولر، الأربعاء، أن بلاده تخطط لشراء نحو 40 مقاتلة من طراز "يوروفايتر تايفون" الأوروبية.

جاء ذلك في تصريحات صحفية على هامش معرض الصناعات الدفاعية "آيدف 2025" في نسخته الـ 17 بإسطنبول، والذي يُعقد برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأوضح جولر أن المقاتلات الـ 40 التي تخطط تركيا لشرائها ستكون متعددة المهام.

في سياق آخر، أشار جولر إلى الإقبال الكبير الذي يشهده "آيدف 2025"، مشددا على أن محتوى المعرض موجه إلى العالم بأسره.

وأكد أن نسخة هذا العام تُعد الأكبر مقارنة بسابقاتها، لافتًا إلى مشاركة أكثر من 1400 شركة من مختلف دول العالم، إلى جانب حضور 41 وزير دفاع.

وتأتي تصريحات الوزير التركي بشأن شراء مقاتلات "يوروفايتر" بعد ساعات من توقيعه مع نظيره البريطاني جون هيلي مذكرة تفاهم شاملة تتيح لأنقرة استخدام المقاتلة الأوروبية "تايفون".

يُذكر أن "يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق تفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.