مذكرة تفاهم تركية بريطانية تتيح لأنقرة استخدام مقاتلات يوروفايتر

- مراسم توقيع مذكرة التفاهم جرت بين الوزير يشار غولر ونظيره البريطاني على هامش معرض "آيدف 2025" بإسطنبول

- الوزيران تعهدا بإنجاز الخطوات القانونية اللازمة المتعلقة بإتاحة استخدام تركيا مقاتلات "يوروفايتر"



وقع وزير الدفاع التركي يشار غولر مع نظيره البريطاني جون هيلي، مذكرة تفاهم شاملة تتيح لأنقرة استخدام مقاتلات "يوروفايتر تايفون" الأوروبية.

وأفادت وزارة الدفاع التركية في بيان على منصة إكس، الأربعاء، بأن مراسم توقيع مذكرة التفاهم أجريت على هامش معرض الصناعات الدفاعية "آيدف 2025" في نسخته الـ 17، والذي يُعقد برعاية إعلامية من وكالة الأناضول.

وأضاف البيان أن الوزيرين غولر وهيلي أكدا قوة الشراكة التركية البريطانية، وأهمية التعاون الدفاعي طويل الأمد بين البلدين، بما في ذلك التعاون القائم من خلال حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وشددا على الروابط المتنامية بين البلدين في مجالي الأمن والصناعات الدفاعية، وأعربا عن التزامهما بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية دعما للردع المشترك داخل الحلف.

البيان أشار إلى إحراز تقدم ملحوظ في مسار تصدير مقاتلات "يوروفايتر تايفون" إلى تركيا.

وأكد أن إتاحة استخدام أنقرة لهذه المقاتلات "ستُعزز روابط الصداقة" بين الحلفاء الرئيسيين داخل الناتو، وسيشكّل خطوة مهمة نحو دعم القدرات القتالية الجوية المتقدمة لتركيا.

واعتبر البيان هذه الخطوة بمثابة "بداية مرحلة جديدة" في الشراكة التركية البريطانية، تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال القدرات الدفاعية وصناعات الدفاع.

وأكد كذلك أن مذكرة التفاهم تُقرّب البلدين خطوة إضافية نحو التوصل إلى اتفاقية أكثر شمولا بشأن تزويد أنقرة بمقاتلات "يوروفايتر".

وعقب مراسم التوقيع، تعهّد الوزيران بإنجاز الخطوات القانونية اللازمة المتعلقة بإتاحة استخدام تركيا لمقاتلات "يوروفايتر".

وفي تصريحات أدلى بها عقب مراسم التوقيع، قال غولر إن إتاحة استخدام تركيا لمقاتلات "يوروفايتر" من شأنه أن يعزز روابط الصداقة بين الدول الرئيسية الأعضاء في "ناتو".

وأضاف أن هذه الخطوة ستُسهم أيضا في تعزيز القدرات الجوية لتركيا، وبالتالي قدرات حلف الناتو كله.

وذكر أن هذه الخطوة تمثّل "بداية مرحلة جديدة" في مسار تعزيز التعاون بين البلدين في مجال القدرات الدفاعية وصناعات الدفاع، من خلال تبادل المعدات الرائدة عالميا.

وأضاف أن لقاءه مع نظيره البريطاني على هامش معرض "آيدف 2025" أسفر كذلك عن تعهّد مشترك بتعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين البلدين، بهدف "دعم القدرة المشتركة على الردع".

​​​​​​​

و"يوروفايتر تايفون" مقاتلة أوروبية من الجيل 4.5، صُممت لتحقيق التفوق في القتال الجوي، وتنفيذ ضربات دقيقة ضد الأهداف الأرضية.

وفي فبراير الماضي، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن بلاده ترحب بالتقدم الإيجابي الذي أحرزته المفاوضات مع بريطانيا بشأن توريد مقاتلات "يوروفايتر تايفون".

وفي نوفمبر الفائت، أعلن غولر تخطيط بلاده لشراء 40 طائرة "يوروفايتر تايفون" القتالية متعددة المهام.