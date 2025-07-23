محافظ أسوان: استثمارات التأمين الصحي تجاوزت 12 مليار جنيه

استقبل اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والمشرف على الإدارة المركزية للشئون الهندسية والتجهيزات، حيث تناول اللقاء الطفرة غير المسبوقة التى يشهدها القطاع الصحي بالمحافظة خلال الفترة الحالية، وهو ما ساهم فى التشغيل الرسمى للمنظومة الجديدة، والتي تعتبر هدية من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لأهالي أسوان ليمثل أبرز الإنجازات الكبرى التى تشهدها أسوان في الجمهورية الجديدة.

وخلال اللقاء الذي حضره الدكتور محمد نشأت رئيس إقليم الصعيد بالهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محمد سعيد وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عبد الهادى مدير فرع الهيئة بأسوان. أكد المحافظ، تقديم كامل الدعم لتحقيق جميع مقومات النجاح لمنظومة التأمين الصحى، والتى ساهمت فى الارتقاء بالصروح الطبية باستثمارات تجاوزت الـ 12 مليار جنيه، في ظل متابعة دقيقة من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وأشار المحافظ، إلى أنه يتم الوقوف الميدانى على أسلوب وآلية تشغيل المنظومة الجديدة، ويتم التدخل الفورى مع المستوى الأعلى لتذليل أى عقبات أولاً بأول ليلمس المواطن الأسوانى تقدم ملحوظ فى تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالجودة العالية ووفقاً للمعايير الدولية.

وأشاد محافظ أسوان بالجهود المبذولة لسرعة الانتهاء من تشغيل مستشفى نصر النوبة خلال الشهرين القادمين، وخاصة بعد أن تم الاستلام الابتدائى لها لتساهم فى تقديم الرعاية الطبية والعلاجية لأكثر من 150 ألف نسمة، موضحا أن طاقتها تصل إلى 110 أسرة من بينها 10 آسرة للعناية المركزة، وبالتوازى تم التشغيل التجريبى لبعض أقسام مستشفى السباعية.

وقدم المحافظ شكره للدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وأيضاً لهيئات الرعاية الصحية والتأمين الشامل والاعتماد والرقابة الصحية لدورهم الرائد والمتميز في تشغيل 8 مستشفيات من إجمالي 11 مستشفى، و92 مركز ووحدة طب أسرة من إجمالي 112 مركز ووحدة صحية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل، والتي تم تحويلها لبانوراما جمالية لتقديم الرعاية المتكاملة لمواطنى المحافظة على الوجه الأكمل.