صحيفة يوميوري: رئيس الوزراء الياباني سيعلن اعتزامه الاستقالة هذا الشهر

أفادت صحيفة "يوميوري" التي تصدر في اليابان، بأن رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، الذي تعرض لهزيمة في انتخابات مجلس الشيوخ، سيعلن اعتزامه الاستقالة هذا الشهر.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الصحيفة اليوم الأربعاء، إن إيشيبا أبلغ بالفعل المقربين منه بقراره، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أخرى أنه سيعلن قراره الشهر المقبل.

ويأتي الخبر بعد وقت قصير من إعلان الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق لخفض الرسوم الأمريكية المفروضة على السيارات، والرسوم الشاملة على اليابان إلى 15%.

وأشارت "يوميوري" إلى أنه بسبب التقدم الذي تم إحرازه في مسألة مثيرة للقلق، قرر إيشيبا تحمل المسئولية عن نتيجة الانتخابات.

ومن ناحية أخرى، تراجع الين الياباني إلى 147.20 مقابل الدولار، بعد ورود تقارير أولية حول اعتزام إيشيبا الاستقالة، إلا أنه عوض بعض خسائره بعد ذلك في وقت قصير.