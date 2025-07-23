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أعلنت الحكومة ونقابة الشرطة في هايتي، اليوم الأربعاء، مقتل ثلاثة رجال شرطة ومدنيين اثنين في وسط البلاد، حيث تصاعدت أعمال عنف العصابات.

وكان رجال الشرطة أعضاء من وحدة متخصصة للحفاظ على النظام العام والتي يتم تفعيلها بشكل كبير خلال الاحتجاجات والاضطرابات.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحين وهم يجرون جثتي اثنين من رجال الشرطة على الأقل بالقرب من مركبة مدرعة مشتعلة، بينما دوى إطلاق نار كثيف في الموقع.

وأعلنت نقابة الشرطة المحلية إس بي إن إتش -17 عن مقتل اثنين من "المواطنين الشجعان" اللذين كانا يقاتلان إلى جانب رجلي الشرطة القتيلين في أرتيبونيت.

ودعت النقابة الحكومة إلى توفير حماية أفضل لعناصر الشرطة، محذرة من أنهم يستعدون للتمرد.

من أكتوبر 2024 وحتى نهاية يونيو الماضي، لقي أكثر من ألف شخص حتفهم، وأصيب 213 آخرون، كما تم اختطاف 620 شخصا في مقاطعة أرتيبونيت والمنطقة الوسطى في هايتي، حسبما ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

يذكر أن العصابات تسيطر على ما لا يقل عن 85% من بورت او برنس.