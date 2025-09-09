ميلوني ترد على الانتقادات لقضائها عطلة نهاية الأسبوع مع ابنتها في نيويورك

أثار قضاء رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني عطلة نهاية الأسبوع مع ابنتها في نيويورك اتهامات لها من جانب خصومها السياسيين بإهمال شؤون الدولة في الداخل.

ورفضت ميلوني، رئيسة حزب إخوة إيطاليا اليميني المتشدد، الانتقادات أمس الاثنين وقالت إنها كانت تقوم فقط بدورها " الأكثر طبيعية" كأم.

وأمضت رئيسة الوزراء عطلة نهاية الأسبوع في أمريكا بصحبة ابنتها جينيفرا، التي رافقتها في رحلات خارجية رسمية في السابق. وهذه المرة ، استقلت ميلوني وابنتها طائرة تجارية، بصفة شخصية.

ووصفت ميلوني العطلة بهدية عيد ميلاد مبكرة لجينيفرا، التي ستتم عامها التاسع.

وكانت ميلوني انفصلت عن والد ابنتها، وهو صحفي تلفزيوني، عام 2023.

وكان الساسة المعارضون طالبوا ميلوني بتفسير عدم تقديمها التعازي في وفاة مصمم الأزياء جورجو أرماني، الذي فارق الحياة يوم الخميس الماضي.

وردت ميلوني على التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتبت: " قررت أن اقوم بالدور الذي اعتبرته الأجمل والأكثر طبيعية، ألا وهو أن أكون أم" وذلك دون أن تفصح عن مكان قضاء عطلتها، واكتفت بالقول إنها كانت خارج البلاد.

وأكد مكتب ميلوني أنه ذهبت إلى نيويورك ، وحذر من أنه سيتخذ خطوات قانونية ضد نشر معلومات خاطئة بشأن الرحلة.