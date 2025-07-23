تعيين ودمج موظفي من ذوي الهمم داخل محطات القطار الكهربائي الخفيف

أعلنت شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو"، الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف (LRT) عن تعيين موظفين من ذوي الهمم من ضعاف السمع متواجدين بأرصفة ومحطات قطار العاصمة.

وقالت الشركة، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن دور الموظفين من ذوي الهمم هو مساعدة الركاب الذين يواجهون صعوبات في السمع، وذلك في إطار التزامها بالدمج المجتمعي وتعزيز التنوع في بيئة العمل، وباعتبارها جزء من استراتيجية الشركة لدعم التكافؤ في الفرص، وتوفير بيئة عمل شاملة تراعي احتياجات جميع الأفراد.

وأضافت أنه تم تجهيز بيئة العمل وتدريب الفرق المعنية لضمان دمج الموظفين الجدد بشكل فعّال وتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، منوهة إلى أن هذه المبادرة تعكس التزام شركة " آر.إيه.تي.بي ديف للنقل كايرو " بتعزيز مبدأ الشمول الوظيفي، وإيمانها بأن التنوع يثري بيئة العمل ويساهم في تحسين الأداء العام، مؤكدة استمرارها في تبني سياسات داعمة لتمكين ذوي الهمم وفتح آفاق جديدة أمامهم في مختلف المجالات.

ومن جانبه، قال وديع بوشيحة، الرئيس التنفيذي لشركة "اّر.ايه.تى.بى ديف للنقل كايرو" والعضو المنتدب، إن هذه المبادرة ليست مجرد خطوة رمزية، بل هي جزء أساسي من استراتيجية تشغيلية شاملة تهدف إلى خلق بيئة عمل متكاملة تراعي احتياجات الجميع.

وأوضح بوشيحة أن الشركة تعمل على توفير الدعم والتدريب المستمر لجميع الفرق لضمان التكامل الفعّال بين جميع الموظفين، بما ينعكس بشكل إيجابي على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وإيماناً منها بأن إشراك ذوي الهمم في منظومة العمل يثري التجربة المهنية ح من كفاءة الأداء التشغيلي داخل المحطات.

وأشارت الشركة إلى أن هذه الخطوة هي بداية لمسيرة أوسع نحو تعزيز فريق العمل، حيث تعتزم الشركة في الفترة القادمة زيادة عدد الموظفين من ذوي الهمم في مختلف الأقسام، تماشيا مع رؤيتها في دعم التكافؤ والشمول الوظيفي.