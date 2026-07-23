تنظم كلية الإعلام يومي 27 و28 يوليو 2026 المؤتمر العلمي الدولي الحادي والثلاثين بعنوان «اقتصاد المعرفة في بيئة الإعلام الرقمي»، برئاسة الدكتورة وسام نصر، عميدة الكلية ورئيسة المؤتمر، الدكتورة سحر مصطفى، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، وذلك بمشاركة نخبة من الأكاديميين والخبراء وصناع القرار والإعلاميين من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، لمناقشة أحدث التحولات التي يشهدها الإعلام الرقمي ودور اقتصاد المعرفة والذكاء الاصطناعي في تطوير الصناعة الإعلامية وتعزيز التنمية المستدامة.

يشهد حفل افتتاح المؤتمر حضور ومشاركة الدكتور محمود السعيد، نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، الدكتورة وسام نصر، عميدة كلية الإعلام ورئيسة المؤتمر، الدكتورة سحر مصطفى، وكيلة الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث وأمين عام المؤتمر، إلى جانب عدد من ممثلي مؤسسات الدولة في قطاعات الإعلام والاتصالات والتعليم العالي والبحث العلمي.

يستعرض المشاركون رؤاهم بشأن اقتصاد المعرفة، ومستقبل الإعلام الرقمي، وآليات توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة في تطوير الصناعة الإعلامية ودعم أهداف التنمية المستدامة.

يتضمن المؤتمر برنامجًا علميًا حافلًا يشمل جلسات بحثية، وموائد مستديرة، وحلقات نقاشية تناقش أبرز القضايا المرتبطة باقتصاد المعرفة والإعلام الرقمي، من بينها نماذج الأعمال الإعلامية الرقمية، وحوكمة المنصات الرقمية، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والإعلام العربي المستدام، واقتصاد المؤثرين، وخوارزميات المنصات الرقمية، والتمكين الرقمي، والتحولات في سلوك الجمهور، إلى جانب استعراض أحدث نتائج البحوث العلمية في مجالات الصحافة والإعلام الرقمي والاتصال.

ويشارك في جلسات المؤتمر باحثون وخبراء من جامعات ومؤسسات أكاديمية وإعلامية مرموقة من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية، بما يعزز مكانة المؤتمر بوصفه منصة علمية دولية لتبادل الخبرات ومناقشة أحدث الاتجاهات البحثية والتطبيقية في مجالات الإعلام الرقمي واقتصاد المعرفة.