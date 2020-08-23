ئيسة حزب ميركل تدعو إلى فحص تطبيق ارتداء الكمامة في أماكن العمل والفصول المدرسية

دعت رئيسة حزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إلى فحص تطبيق الالتزام بارتداء أقنعة الأنف والفم "الكمامات" في أماكن العمل والحصص المدرسية في جميع أنحاء ألمانيا حال زيادة أعداد الإصابة.

وقالت أنيجرت-كرامب-كارنباور، التي تشغل أيضا منصب وزيرة الدفاع الألمانية لصحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية، في عددها الصادر اليوم الأحد، إن كثيرا من الشركات فرضت بالفعل ارتداء الكمامات في مكان العمل.

وتابعت قائلة: "على أي حال يمكن أن يكون ذلك خطوة تصبح إلزامية على المستوى الاتحادي أيضا، على الأقل إذا كان يمكن من خلال ذلك الحيلولة دون القيام بإغلاق لقطاعات بأكملها".

وأشارت إلى أن ذلك يسري أيضا بالنسبة للمدارس، قائلة: "إذا أدى الارتداء الإلزامي للكمامات في الفصول المدرسية إلى تجنب إغلاق المدارس، فإنه يتعين علينا إعادة التفكير بهذا الشأن. لا تبدو الخبرات في ولاية شمال الراين-فيستفاليا سيئة للغاية".

يُذكر أن ولاية شمال الراين-فيستفاليا هي أول ولاية اتحادية فرضت الالزام بارتداء الكمامات في الحصص المدرسية. حيث يتعين على جميع التلاميد في المدارس الثانوية والمهنية ارتداء أقنعة الأنف والفم داخل الفصل من أجل الحماية من الإصابات.