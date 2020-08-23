 تايلاند تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات - بوابة الشروق
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تايلاند تسجل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا دون وفيات

بانكوك - أ ش أ:
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 10:26 ص

سجلت تايلاند 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي وفيات، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالمرض في البلاد إلى 3 آلاف و395 حالة توفي منها 58.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" التايلاندية، عن تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم المركز الحكومي لإدارة أزمة (كوفيد-19)، أن الإصابات الجديدة لمواطنين عائدين من بريطانيا والهند، وتم اكتشاف إصابتهم في الحجر الصحي.

وأضاف ويسانويوتين أنه تعافى حتى الآن 3 آلاف و221 حالة، بينما لا تزال 116 حالة في المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

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