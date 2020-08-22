تامر حسني يغني «لينا حياة بعدين» تتر مسلسل الحب 3

يطرح الفنان تامر حسني اليوم الأحد أغنية جديدة بعنوان "لينا حياة بعدين"، وهي تتر الجزء الثالث من مسلسل مدرسة الحب، والذي يعرض عبر قناة osn.

الأغنية كلمات أحمد المالكي، وألحان شريف بدر، وتوزيع هيثم راضي.

كما انتهى حسني، الأسبوع الماضي، من تصوير كليب أغنية جديدة، تجمعه بالنجم محمود العسيلي، في الساحل الشمالي، وتحمل اسم "اختراع"، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان أحمد زعيم، توزيع وسام عبد المنعم.

«مدرسة الحب3» بطولة جومانا مراد، وبولنت إينال، ومراد يلدريم، أمير كرارة، ومصطفى قمر، ومي سليم، وخالد الصاوي، ولقاء سويدان، وفاروق الفيشاوي، وصفاء سلطان، وطلال مارديني، ويزن السيد، تأليف معتز فتيحة، وإخراج تامر إسحاق، وليث ربايعة.