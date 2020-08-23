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ألمانيا: صندوق إعادة الإعمار يعد تقدما حقيقيا بالنسبة لأوروبا

د ب أ
نشر في: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:19 م | آخر تحديث: الأحد 23 أغسطس 2020 - 5:19 م

صرح وزير المالية الألماني أولاف شولتس، بأن صندوق إعادة الإعمار يعد تقدمًا حقيقيًا بالنسبة لألمانيا وأوروبا لا يمكن التراجع عنه.

وقال "شولتس"، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية، إن الاتحاد الأوروبي يستقبل للمرة الأولى ديونا مشتركة، ويستعين بها على نحو هادف في مواجهة الأزمة ويلتزم في الوقت ذاته بالبدء قريبا في السداد.

وأضاف أن كل ذلك هو تغييرات عميقة، ربما أكبر تغييرات منذ إدخال اليورو.

يذكر أن رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي، البالغ عددها 27 دولة، اتفقوا قبل شهر على برنامج إدارة أزمات لمواجهة كورونا بقيمة 750 مليار يورو.

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