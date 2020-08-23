وزير الصحة الفرنسي يوجه بمنع انتقال كورونا من الشباب لكبار السن

حذر وزير الصحة الفرنسي أوليفر فيران اليوم الأحد من خطورة تزايد انتقال فيروس كورونا من الشباب لكبار السن والأشخاص الأكثر عرضة للاصابة بالعدوى.

وقال فيران لصحيفة جورنال دي ديمانش إن الفيروس يتفشي بصورة أكبر أربع مرات بين من هم أقل من 40 عاما مقارنة بمن هم أكثر من 65 عاما.

وأضاف أنه في حال تسارعت وتيرة تفشي الفيروس بين من هم أصغر سنا، سوف يكون الأكبر سنا، الذين من المرجح أن تكون إصابتهم بالفيروس أكثر خطورة، معرضون لخطر الاصابة بالفيروس.

وقال الوزير مؤكدًا: "نحن في وضع خطير"، وقد شهدت فرنسا ارتفاعًا مرة أخرى في أعداد الإصابات بالفيروس خلال الأسابيع الأخيرة.

وأوضح فيران أن هذا ليس"تكرارًا" للوباء، حيث إنه لم يتوقف مطلقًا، مشيرًا إلى أنه مع ذلك، فإن الوضع ليس كما كان في شهر فبراير الماضي، حيث أن الفيروس يتفشى حاليا بين الأصغر سنا، الذين ، رغم أنه في الأغلب الأعم لا تظهر عليهم أعراض، ليسوا محصنين.

وأشار الوزير إلى أنه تم تعزيز اختبارات فحص فيروس كورونا منذ ذروة الوباء.

وتعد فرنسا من الدول الأكثر تضررًا من الفيروس، حيث سجلت أكثر من 30 ألفًا و500 حالة وفاة حتى الآن.

وكانت فرنسا قد سجلت 4586 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجمعة الماضية.