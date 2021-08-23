محافظ كفر الشيخ ونائبه عدة مشاريع بمدينة مطوبس

تفقد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء إسلام صلاح رئيس فرع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ، والمقدم أحمد شزوان بالرقابة الادارية، مشروع الصرف الصحي بخان الجني الجهة، تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصحي بكفر الشيخ، بتكلفة 40 مليون جنيه نسبة تنفيذ 40%.

وتابع المحافظ كفر الشيخ ونائبه مشروع تحسين خدمة مياه الشرب بخان الجني بطول 35.11 كم وتوابعها الجهة، بإشراف شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وتم البدء بالمشروع في 2021/6/27 بتكلفة 2 مليون و473 ألفًا و470 جنيهًا بنسبة تنفيذ 25%، إضافة إلى تطوير وتجهيز المركز التكنولوجي بمدينة مطوبس، بإشراف الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطوبس، ضمن المراكز التكنولوجية الـ13، والتي تم الانتهاء منها وتشغيلها بمدن ومراكز المحافظة، ضمن المشروع القومي للتحول الرقمي، والمكتب الذي تم تخصيصه للمحافظ لمتابعة مبادرة حياة كريمة بمطوبس.

وقال نور الدين إن مركز مطوبس سيدخل التأمين الصحي الشامل، حيث إن هناك توجه بأن المناطق التي دخلت حياة كريمة ستدخل فور الانتهاء منها، بمنظومة التأمين الصحي الشامل، مضيفًا أن مركز مطوبس الذي يتم العمل به سيقدم خدمة صحية مميزة، فسيكون بها بنوك الدم ومعامل على أعلى مستوى.

وكشف عن المشروعات الخدمية التي ستشهدها قرى مركز مطوبس وعددها 18 قرية و187 تابعًا، ضمن مبادرة الرئيس حياة كريمة، لتطوير قرى الريف المصري ضمن 50 مركزًا على مستوى الجمهورية، وتشهد القرى مشروعات صرف صحي، وتحسين مياه الشرب، ورفع كفاءة الكهرباء، وتوصيل خطوط الفايبر، وإقامة مجمعات خدمية، رصف الطرق بالأسفلت، ورصف الطرق الداخلية بالإنترلوك، إضافة إلى تبطين الترع، وإقامة مصنع لتشغيل الشباب، وغيرهم من الخدمات.