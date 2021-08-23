الري: جار تنفيذ الأعمال المساحية لـ501 موقع في 21 محافظة ضمن مبادرة حياة كريمة

قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن الهيئة العامة للمساحة تنفذ الأعمال المساحية اللازمة على مستوى جميع المراكز المشمولة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومنح هذه الأعمال أولوية أولى مع الالتزام بالتوقيتات المحددة لإنهائها بالتعاون التام مع المحافظين.

وأضاف أن مجموعات من العاملين بمديريات المساحة على مستوى الجمهورية تضطلع بإنهاء أعمال الرفع المساحي لجميع المواقع التابعة للمبادرة (لعدد 21 محافظة بواقع 501 موقع) بالتزامن مع تشكيل مجموعات مكتبية لإنهاء جميع الأعمال في أسرع وقت.

وعرض رئيس هيئة المساحة، المهندس علي المنوفي، على وزير الري جهود الهيئة في مجال الأعمال المساحية ونزع ملكية الأراضي في نطاق المشروعات التي تضطلع الدولة بتنفيذها ضمن رؤيتها لتحقيق التنمية في مختلف المحافظات، ومن بينها الأعمال المساحية لمشروعات نزع الملكية للأراضي المتداخلة مع المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح أن الهيئة تضطلع بالتنسيق مع وزارة النقل بهيئاتها المختلفة من خلال أعـمال الرفع المساحي وحصر الملاك الظاهرين ضمن أعمال تطوير طريق (القاهرة- الإسكندرية) الصحراوي بطول 160 كم بنطاق محافظات (الجيزة - البحيرة - المنوفية - الإسكندرية)، وضمن أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة- العلمين) بنطاق محافظات (السويس – القاهرة – الجيزة – البحيرة – الإسكندرية)، وتم الانتهاء بالفعل من مسافة 300 كيلومتر، بالإضافة لتنفيذ قرار المنفعة العامة الخاص بإنشاء وصلة سكة حديد (كفر داود – السادات).

وأشار إلى أنه وفي إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات التي تقدم للمواطنين وبالتنسيق مع وزارة الزراعة تم تنفيذ منظومة الحيازة الزراعية (كارت الفلاح)، حيث أنهت الهيئة الأعمال المكلفة بها بمقارنة مسطحات الحيازات الزراعية المدخلة على المنظومة مع مسطحات الحياض الزراعية بالخرائط المساحية، وأنه جرى عرض نتائج الأعمال على وزير الزراعة الذي وجه باستكمال إطلاق الكارت في جميع المحافظات.

يذكر أن الهيئة العامة للمساحة هي الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحي وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقا للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها، كما أنها المعنية ببناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها الاضطلاع بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي تعتبر أحد المحاور الرئيسية لمبادرة مجتمع المعلومات المصري.