اليابان تبدأ استخدام لقاح أسترازينيكا في محاولة لتكثيف التطعيمات

بدأت اليابان في استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا في مقاطعة أوساكا، اليوم الاثنين، في إطار جهودها لتكثيف حملة التطعيمات.

وذكرت صحيفة "جابان تايمز" اليابانية، أن الحكومة المركزية وزعت ما مجموعه 52 ألفاً و800 جرعة من اللقاح لـ6 مقاطعات (سايتاما وتشيبا وطوكيو وكاناجاوا وأوساكا وأوكيناوا) الخاضعة لحالة طوارئ كورونا.

وكانت وزارة الصحة اليابانية قد وافقت على اللقاح الذي طورته شركة الأدوية البريطانية للاستخدام في اليابان خلال شهر مايو الماضي، لكن السلطات اليابانية قررت تعليق استخدامه بسبب مخاوف بشأن تجلط الدم.

ومن المقرر أن تقدم مقاطعة أوساكا اللقاح للأشخاص الذين يبلغون من العمر 40 عامًا أو أكثر، كما ستستخدمه لتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر والذين لا يستطيعون تلقي لقاحي شركة فايزر أو موديرنا بسبب الحساسية.