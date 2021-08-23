بيراميدز ينافس الزمالك للتعاقد مع نجم الاتحاد السكندري

دخل نادي بيراميدز في منافسة شرسة مع نادي الزمالك، للحصول على توقيع هشام صلاح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشار مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة، أن الناديين دخلوا في مفاوضات جادة مع صلاح، للحصول على توقيعه بالموسم الجديد. وأضاف: "اللاعب تلقى عدة عروض مؤخرًا بعد ظهوره بمستوى مميز مع زعيم الثغر، أهمها بيراميدز والزمالك، إلا أنه لم يحسم موقفه النهائي".

وتابع: "صلاح لم يمنح أي من الناديين موافقته حتى هذه اللحظة، حيث ينتظر موقف الاتحاد السكندري، ومناقشة العروض معهم قبل اتخاذ القرار المناسب".

وكان الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي تعاقد مع هشام صلاح من صفوف المصرية للاتصالات، مقابل مليون جنيه.