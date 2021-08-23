وزيرة الخارجية الليبية والمبعوث الأممي يبحثان مستجدات الأوضاع في البلاد

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية نجلاء المنقوش، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش الأوضاع في ليبيا، والتطورات الإيجابية والملموسة التي تشهدها على كافة.

وأكدت المنقوش وكوبيش - خلال لقائهما اليوم الاثنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الليبية - على المضي قدماً في الإيفاء بمخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، والعمل على دعم جهود لجنة (5+5) في تثبيت وقف إطلاق النار، والعمل على توحيد المؤسسة العسكرية.

وناقش الجانبان الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات القادمة في موعدها، واستعداد المجلس الرئاسي الليبي وحكومة الوحدة الوطنية الليبية لتسخير كافة الإمكانيات للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، لإنجاح هذا الاستحقاق في موعده المقرر، بالإضافة إلى التباحث حول ترتيبات لعقد مؤتمر دولي حول ليبيا خلال المدة القريبة القادمة.