العراق يعلن انطلاق عملية للقضاء على خلايا داعش في الطارمية شمالي بغداد

أعلن رئيس الوزراء العراقي القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي اليوم الاثنين انطلاق عملية أمنية للقضاء على الخلايا النائمة لتنظيم داعش في منطقة الطارمية شمالي بغداد.

وقال الكاظمي خلال زيارة لمقر قيادة العمليات العسكرية في قضاء الطارمية :"من هنا، أعلن انطلاق عملية أمنية، بالتعاون مع أهالي قضاء الطارمية، للقضاء على الخلايا النائمة في المنطقة".

وشدد على أن "مكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية يجب أن يشارك فيه الجميع، والقضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه يحتاج إلى عزيمة وقوة منكم، وأيضاً من خلال التعاون بين الدولة والمواطن".

ودعا، وفقا لما نقلته صفحة المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي على موقع فيسبوك، أهالي المنطقة إلى "الاستمرار في التعاون والإبلاغ عن أي حالة تحرك مشبوهة في المنطقة، لمواجهة عصابات داعش الإرهابية".

كما دعاهم إلى "تشكيل مجلس من وجهاء المنطقة للتعاطي والتواصل مع القوى الأمنية في مختلف المستويات".

وقال إن "العراق يمر اليوم بظروف حساسة جدا، وقد نجحنا بتفكيك الكثير من الأزمات الداخلية والخارجية والتغلّب على العديد من التحديات، وأمامنا بحدود شهرين للانتخابات المبكرة التي ستأتي بحكومة جديدة، تستمر بما حققناه خلال العام والأشهر الماضية".

وكان أربعة من قوات الحشد الشعبي قد قتلوا وأصيب خامس في ساعة متأخرة من ليلة السبت/الأحد في عملية نفذها تنظيم داعش في قضاء الطارمية.