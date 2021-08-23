الأمم المتحدة تحذر من نفاد الغذاء في أفغانستان بحلول سبتمبر المقبل

حذرت وكالات الأمم المتحدة من نقص الغذاء في أفغانستان في وقت مبكر من سبتمبر دون إرسال مساعدات عاجلة، حيث ظهر أن إمدادات الإسعافات الأولية، بما في ذلك المعدات الجراحية ومستلزمات سوء التغذية عالقة بسبب القيود في مطار كابول.

وقالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، إن إغلاق المطار أمام الرحلات التجارية أدى إلى تعطيل عمليات التسليم الرئيسية، بحسب ما أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية.

وأضاف برنامج الغذاء العالمي، الذي يجلب الإمدادات عن طريق البر، أنه كان يتلقى الغذاء في أفغانستان عبر أربعة طرق إمداد مختلفة والآن أغلقت تلك الطرق، الطعام قد يبدأ في النفاد بحلول الشهر المقبل.

وأوضح أندرو باترسون ، نائب المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في أفغانستان، أنهم ينقلون الطعام عبر المعابر الإنسانية.

وأضاف "الشتاء قادم. نحن ندخل موسم العجاف وستغطى الثلوج العديد من الطرق الأفغانية، إننا نحتاج إلى نقل الطعام إلى مستودعاتنا حيث يمكن توزيعه".

ونوه قائلا "نحن بحاجة إلى 54000 طن متري أخرى من الغذاء لإيصال الشعب الأفغاني إلى نهاية ديسمبر. قد نبدأ في نفاد الطعام بحلول سبتمبر ".

وتابع باترسون أن برنامج الأغذية العالمي يحتاج إلى 200 مليون دولار (146 مليون جنيه إسترليني) لشراء الطعام لما يصل إلى 20 مليون شخص يتوقعون أنهم سيحتاجون إليه. ما يقرب من 18.5 مليون شخص - نصف السكان - يعتمدون بالفعل على المساعدات، ومن المتوقع أن يؤدي الجفاف الحالي إلى تفاقم ذلك.

وقال برنامج الأغذية العالمي إنه يعمل على التغلب على التحديات التي أحدثها استيلاء طالبان السريع على السلطة.

وتقول وكالات الإغاثة إنه من الأهمية بمكان أن تصل الإمدادات الطبية والغذائية إلى حوالي 300 ألف نازح في أفغانستان خلال الشهرين الماضيين وسط تقدم طالبان الذي بلغ ذروته في الاستيلاء على كابول في 15 أغسطس.

ومن جانبه، قال الدكتور ريتشارد برينان، مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية في المنطقة، في بيان: "بينما تتجه أنظار العالم الآن إلى الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم والطائرات المغادرة، نحتاج إلى توفير الإمدادات لمساعدة العالقين".

وقال إن منظمة الصحة العالمية كانت تدعو الطائرات الفارغة إلى تحويل مسارها إلى مستودعاتها في دبي لجمع الإمدادات في طريقها لنقل الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من البلاد.

وأضاف برينان إن منظمة الصحة العالمية تدرس أيضًا إقامة "جسر جوي إنساني".

وقال جريجوري ماثيوز من الصليب الأحمر الدولي إن شعب أفغانستان يواجه تهديدًا ثلاثيًا.

وأضاف "هناك حالة من عدم اليقين في الوضع السياسي، هناك 550 ألف نازح، وهناك أزمة انعدام الأمن الغذائي. كانت الحكومة قد أعلنت بالفعل أزمة في يوليو، بعد الجفاف الكبير. وارتفعت مستويات انعدام الأمن الغذائي بشكل استثنائي".

وتابع ماثيوز إن كوفيد ترك أيضا الأنظمة الصحية في البلاد في "نقطة محفوفة بالمخاطر، هناك حوالي 10 ملايين طفل في جميع أنحاء أفغانستان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويمكن أن يموت مليون طفل دون علاج، ومن المتوقع أن تزداد الأوضاع تدهوراً".

ومضى يقول "في الوقت الحالي، تعمل اليونيسف على توسيع نطاق برامجها المنقذة للحياة للأطفال والنساء - بما في ذلك من خلال تقديم خدمات الصحة والتغذية والمياه للأسر النازحة. نأمل في توسيع هذه العمليات إلى مناطق لم يكن من الممكن الوصول إليها في السابق بسبب انعدام الأمن ".