أعلن خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، قائمة فريقه لمواجهة الاتحاد السكندري ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز ، والمقرر إقامتها غداً الثلاثاء باستاد الإسكندرية.

وضمت القائمة كلاً من: «محمود الزنفلي، أحمد السعدني، عاصم صلاح، بهاء مجدي، أحمد ياسين، أمير مدحت، محمد كوفي، محمد دبش، محمد مصطفي ميدو، محمد مجدي، محمد فتحي، محمود السيد، محمد عبد الرحمن لعبه، محمد فخري، محمد حامد، موسي دياوارا، معروف يوسف، محمود قاعود، محمد بسيوني، كريم بامبو، شادي رضوان، محمد المثناني، فادي فريد وأحمد علي».

ويتواجد البنك الأهلي في موقف لا يحسد عليه حيث مطالب للهروب من قاع جدول الدوري العام بالفوز بالثلاث نقاط أمام الاتحاد السكندري بعدما تأكد هبوط الثنائي أسوان والإنتاج الحربي.