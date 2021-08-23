بلينكن يشكر البحرين على تسهيل عبور آمن لأمريكيين ومرحلين من أفغانستان

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شكرت الولايات المتحدة اليوم الأحد مملكة البحرين، على تسهيلها عبور أمن لأمريكيين وأشخاص مرحلين من أفغانستان.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيره البحريني عبد اللطيف راشد الزياني، بحسب بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس.

وقال البيان إن بلينكن، أعرب عن امتنانه للبحرين على الدعم الإنساني الذي قدمته حكومتها لتسهيل العبور الآمن لمواطني الولايات المتحدة والأشخاص الذين تم إجلاؤهم من أفغانستان.

ووفقا للبيان، شدد الوزير على أهمية وقوة الشراكة بين الولايات المتحدة والبحرين.