أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استعراض، غدا الثلاثاء، تقرير لجنة تقصي الحقائق التي شكلها الاتحاد الأفريقي بشأن ممارسات الحكومة الإثيوبية في منطقة تيجراي شمال البلاد.

وأكدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب –في بيان اليوم- التزام لجنة تقصي الحقائق بمبادئ الاستقلالية والسرية والنزاهة والحياد ما يضمن حماية من يتم التعاون معهم، كما دعت إلى تعاون جميع أصحاب المصلحة لتمكينها من تنفيذ مهمتها بشأن أحداث التيجراي.

وأوضحت أن تقرير لجنة تقصي الحقائق سوف تجري مناقشته غداً خلال أعمال الدورة الاستثنائية (34) التي تُعقد بشكل افتراضي عن بعد في بانجول عاصمة جامبيا.

وفي مايو السابق، أعلنت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي الحقائق لبدء أعمالها والتحقيق في أحداث منطقة تيجراي.

وحصلت لجنة تقصي الحقائق على صلاحيات التحقيق فيما يثار عن الممارسات الاثيوبية بشأن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقوم بجمع المعلومات ذات الصلة لتحديد ما إذا كانت الممارسات الاثيوبية تشكل انتهاكات خطيرة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان.

يذكر أن اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب تتكون من أحد عشر مفوضاً من مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وتجتمع اللجنة أربع مرات في السنة في الدورات العادية وقد تعقد جلسات غير عادية.