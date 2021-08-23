محافظ سوهاج يتفقد فعاليات القافلة الطبية لتطعيم ذوي الهمم ضد كورونا

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، فعاليات القافلة الطبية لتطعيم الأشخاص ذوي الإعاقة ضد فيروس كورونا، والتي نظمتها المحافظة بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية، بمقر نادي الإيمان للمعاقين في منطقة الملاعب المفتوحة بمدينة سوهاج، بحضور الدكتورة كريمة حمدي وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وعدلي أبو عقيل رئيس مركز ومدينة سوهاج.

وتابع محافظ سوهاج أعمال التطعيم التي بدأت في الساعة التاسعة صباح اليوم، حيث اطمأن من المترددين لتلقي اللقاح على تذليل كافة الإجراءات، وتلقي اللقاح بكل سهولة ويسر، موجهًا بزيادة أعداد مقاعد الانتظار ومد فترة عمل القافلة ليوم إضافي آخر لمنع التكدس، وزيادة أعداد الحاصلين على اللقاح.

وناشد الفقي المواطنين سرعة التسجيل على الموقع الخاص بتلقي اللقاح، حتى يتسنى لهم استقبال الرسائل الخاصة بالحصول على اللقاح، مشيرا إلى أن المحافظة بالتعاون مع مديرية الصحة قد خصصت 12 مركزًا لتلقي اللقاح للمواطنين الراغبين في السفر، بالإضافة إلى 14 مركز آخر للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، لافتًا إلى تخصيص قوافل طبية تجوب المدن والقرى، في إطار حرص المحافظة على حصول أكبر عدد من المواطنين على اللقاح.

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