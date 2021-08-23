كازاخستان تسجل 6 آلاف و314 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية في جمهورية كازاخستان، اليوم الإثنين، 6 آلاف و314 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 734 ألفا و220 حالة.

وذكرت وزارة الصحة الكازاخية، في بيان نقلته وكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية، أن البلاد سجلت في الوقت نفسه 5 آلاف و97 حالة شفاء تام من الفيروس، ما رفع إجمالي حالات التعافي في البلاد إلى 615 ألفا و816 حالة.

وأضافت الصحة الكازاخية، أن عدد مرضى كوفيد الذين يخضعون للعلاج بلغ حتى الآن 124 ألفا و871 مريضا، منهم 30 ألفا و197 حالة تتلقى العلاج داخل المستشفيات.

ولاتزال العاصمة الكازاخية نور سلطان من بين 16 مدينة في البلاد بقيت في "المنطقة الحمراء" بسبب تفشي فيروس كورونا بها بشكل كبير، وفقا لبيانات اللجنة المشتركة بين الإدارات الكازاخية للوقاية من انتشار كوفيد-19.