رئيس الوزراء البريطاني: يتعين أن يستمر دعم أوكرانيا حتى ينسحب بوتين

قال رئيس الوزراء البريطاني المنتهية ولايته بوريس جونسون لزعماء العالم إنه يجب عدم السماح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتكرار ضم شبه جزيرة القرم في مناطق أخرى من أوكرانيا.



نقلت وكالة "بي إيه ميديا" البريطانية عن جونسون قوله إنه يتعين على الحلفاء مواصلة دعم أوكرانيا حتى انسحاب القوات الروسية من "كامل" أراضيها.



وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم عام 2014، وحذر جونسون من أن بوتين سيسعى إلى تكرار العملية في مناطق أخرى من أوكرانيا بعد الغزو الروسي قبل ستة أشهر.



وفي كلمة ألقاها عبر تقنية الفيديو أمام مؤتمر منصة القرم الدولى ، الذي استضافه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قال جونسون إن روسيا حولت شبه الجزيرة إلى "معسكر مسلح" منذ عام 2014، واستخدمتها كأحد منصات انطلاق الغزو في شباط/فبراير.



وجاء خطاب جونسون في مؤتمر منصة القرم عشية عيد استقلال أوكرانيا.