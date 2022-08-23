نائب جامعة الإسكندرية: زيادة دعم مصاريف نشر الأبحاث العلمية لتشجيع النشر الدولي

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قال الدكتور أشرف الغندور نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال مجلس الدراسات العليا والبحوث المنعقد صباح اليوم الثلاثاء، بزيادة دعم مصاريف نشر الأبحاث العلمية بجامعة الإسكندرية لتشجيع النشر الدولي.

ووجه الغندور، الباحثين بجامعة الإسكندرية بالتسجيل المسبق لأبحاثهم وإحاطة أقسامهم العلمية المختلفة، وذلك بهدف حماية الملكية الفكرية لهم، وإنشاء قاعدة بحثية شاملة بكافة الأبحاث.

وأكد الغندور، ضرورة الحصول على الموافقات الأمنية اللازمة قبل التقدم للحصول على تمويل لمشروعاتهم البحثية من جهات أجنبية.

وأضاف الغندور، أنه سيتم زيادة دعم مصاريف نشر الأبحاث العلمية بنسبة تتناسب مع استفادة جامعة الإسكندرية من الأبحاث، مشيرا انه تم دعم النشر الدولي في العام ٢١-٢٢ بإجمالي تكلفة تخطت ١١ مليون جنيه مصري؛ وذلك بهدف الارتقاء بتصنيف جامعة الإسكندرية في المجلات العلمية المصنفة عالميا.

ولفت الغندور، إلى أن أي بحث علمي يخدم الصناعة الوطنية سيلقي دعم كبير من الإدارة العليا بالجامعة، وذلك بغية تشجيع النشر الدولي.

ووافق المجلس، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة درنة بليبيا.

كما وافق المجلس، على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية كلية الهندسة وجامعة بكوريا الجنوبية قسم المحطات النووية.

كما وافق المجلس، على مذكرة التفاهم والتعاون الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية كلية التجارة وجامعة ماكمستر بكندا.