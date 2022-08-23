قال الدكتور نبيل عبد المقصود مدير مستشفى قصر العيني الفرنساوي سابقا، والذي تولى علاج المطربة شيرين عبد الوهاب، إن "الأخيرة" ليست مريضة إدمان.



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "بلاش ظلم للناس.. ولا تصفوهم بما هو غير موجود فيهم.. عاوزين ندفع شيرين للأمام مش نوقفها مكانها".



وتابع: "البعض ربط بين تخصصي وما تم ترديده في هذا الأمر.. ركزوا في وظيفتي ونسيوا إني إنسان.. شيرين مشكلتها اجتماعية وأثرت عليها وعلى سلوكياتها وعلى رد فعلها".



وأكمل: "شيرين كانت محتاجة حد يسندها ويحطها على البر.. الحد ده كان ممكن ميبقاش دكتور.. كان ممكن يبقى صديق أو أخ أو أب أو أم أو أخت".



واستطرد: "أهم حاجة الشخص تكون عنده خبرة إنه يمسك إيديها ويطلعها من اللي هي فيه".