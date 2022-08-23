وفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة إثر غرقهم بترعة في البحيرة

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لقي 3 أشخاص من أسرة واحدة مصرعهم؛ جراء سقوط سيارة نقل بترعة بين زهور الأمراء والوفائية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

وورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة إيتاي يفيد سقوط سيارة نقل بترعة بين زهور الأمراء والوفائية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة؛ مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، وتبين وفاة "أ. ج. أ، 32 سنة، ون. ج، 4 سنوات، وم. ج. ا"، 5 سنوات، وجميعهم يقيمون إيتاي البارود.

وجرى نقل الجثث داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الدلنجات العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم انتشال السيارة النقل وعوده الحركة المرورية إلى طبيعتها.

وحرر محضر بالواقعة؛ لمباشرة التحقيقات في الحادث.