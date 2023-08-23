السفير العكلوك يستعرض الممارسات العنصرية الإسرائيلية ضد الفلسطينيين خلال اجتماع بالجامعة العربية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعرض مندوب فلسطين بجامعة الدول العربية السفير مهند العكلوك، اليوم الأربعاء، تطورات الأوضاع في فلسطين والممارسات الإسرائيلية العنصرية الممنهجة التي تستهدف الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.

جاء ذلك أمام اجتماع تنسيقي عربي على مستوى المندوبين الدائمين للإعداد للدورة الثالثة للاجتماع الوزاري للحوار السياسي العربي الياباني الذي تستضيفه الأمانة العامة في 5 سبتمبر المقبل.

وشدد السفير العكلوك على ضرورة خروج وثيقة سياسية تتضمن التأكيد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لجميع الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002 كطريق عربي وحيد للسلام مع إسرائيل.

وكذلك التأكيد على عدم قانونية سياسة الاستيطان، وضرورة حل عادل لقضية اللاجئين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني بأسرع وقت.