رئيس البرازيل: صراعات في 3 دول عربية لم تحظَ بالاهتمام الذي تستحقه

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، إنّ دول تجمع بريكس تمثل 31% من الناتج المحلي العالمي.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني من قمة تجمع بريكس، اليوم الأربعاء، أن العالم انتقل من القطب الواحد إلى التعددية، معتبرا أن البشرية تواجه مخاطر غير مقبولة.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الصراعات التي لم تحظَ بالكثير من الاهتمام الذي تستحقه، مثل فلسطين واليمن والسودان، مؤكدا أن شعوب هذه البلدان تستحق الأفضل.

وأشار إلى أنّ الحرب في أوكرانيا تؤثر على شعوب العالم، وتحديدا في البلدان النامية، مشددا على ضرورة التركيز على تحقيق الأمن والسلم الدوليين.

ولفت إلى أنّ الصراع في أوكرانيا له انعكاسات على مستوى العالم، مؤكدا ضرورة دعوة طرفي الحرب للوصول إلى السلام.

وشدد على استعداد بلاده على المشاركة في الجهود المبذولة لتحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أوكرانيا.

وانطلقت أمس الثلاثاء في جوهانسبرج عاصمة جنوب إفريقيا، قمة مجموعة دول «بريكس»، في مسعى لترسيخ دورها في النظام الاقتصادي العالمي، وتتصدر مناقشاتها توسيع قاعدة الدول المنضمة إلى التحالف.

وتضم مجموعة بريكس، كلا من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا والتي تشكل اقتصاداتها مجتمعة أكثر من 26% من الاقتصاد العالمي، فيما يشكل عدد سكان هذه الدول 40%، من سكان العالم.