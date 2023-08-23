بايدن يشارك في قمة العشرين سبتمبر المقبل بالهند ونائبته هاريس تشارك في قمة الآسيان

قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان اليوم الثلاثاء إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتوجه إلى الهند في سبتمبر المقبل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وسيتوجه بايدن إلى نيودلهي خلال الفترة من 7 إلى 10 سبتمبر لحضور قمة دول مجموعة العشرين،كما سيجري محادثات عديدة على هامش ذلك الاجتماع.

ولم يقدم سوليفان أي تفاصيل محددة بشأن الاجتماعات الثنائية المحتملة في نيودلهي.

غير أنه قال إنه سيجري التركيز على القضايا العالمية مثل مكافحة تغير المناخ وقضايا الطاقة وتخفيف الأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تمثله الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا.

ومن المقرر أن تعقد قمة رؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين في نيودلهي يومي 9 و10 سبتمبر المقبل. وتضم مجموعة العشرين الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى في جميع القارات، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين وروسيا وألمانيا.

ولن يشارك بايدن في قمة رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا، والتي ستعقد قبل اجتماع مجموعة العشرين مباشرة.

وستتوجه ، بدلا منه ، كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي إلى جاكرتا في الفترة من 4 إلى 7 سبتمبر لتمثيل الولايات المتحدة في قمة الآسيان.