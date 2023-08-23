روسيا تبدي استعدادا للرد على المقترحات الجادة لحل الأزمة الأوكرانية وتطرح شروطا لذلك

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا انفتاح موسكو على حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية واستعدادها للرد على المقترحات "الجادة" في هذا الصدد.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء عن تصريحات صحفية لزاخاروفا قالت فيها: "لقد كنا دائمًا وما زلنا، منفتحين على حل دبلوماسي للأزمة، ومستعدين للاستجابة لمقترحات جادة حقًا".

وأكدت أن "روسيا تقدر تقديراً عالياً الوساطة والمبادرات الإنسانية، التي تهدف إلى تحقيق السلام"؛ مشيرة إلى أن الطرف الأوكراني "قاطع وحظر المفاوضات مع موسكو".

وأضافت أنه من أجل بدء عملية التفاوض، لا بد من اتخاذ ثلاث خطوات: "يجب على الغرب أن يتوقف عن إمداد القوات المسلحة الأوكرانية بالأسلحة، ويجب على كييف أن توقف الأعمال العدائية، وأن تسحب قواتها من الأراضي الروسية".

وأشارت إلى أن مستقبل "بقية أراضي أوكرانيا سيعتمد إلى حد كبير على مدى سرعة فهم أوكرانيا والغرب أن روسيا لن تتسامح مع وجود دولة معادية لروسيا بشكل علني" على حدودها.