لندن: روسيا واصلت وضع جسرين عائمين عند نقطتي عبور تشونهار وهينشسك منذ منتصف أغسطس

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاربعاء، بأنه اعتبارا من منتصف أغسطس، واصلت القوات الروسية وضع الجسرين العائمين عند نقطتي عبور تشونهار وهينشسك، على الحدود بين جنوبى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم المحتلة.



وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الجسرين الدائمين تعرضا لأضرار من الضربات الأوكرانية الدقيقة في مطلع أغسطس 2023.



ومن غير المرجح أن تكون الجسور العائمة قادرة على أن تتحمل بشكل كامل، تدفق المركبات الثقيلة التي تحمل الذخيرة والأسلحة إلى الجبهة.



وأشار التقييم إلى أن الاختناقات الناتجة تعني أن القوات الروسية تعتمد بشكل جزئي على التحول لمسار طويل عبر أرميانسك، التي تقع شمالى شبه جزيرة القرم. ويزيد ذلك من الاحتكاك بالشبكة اللوجستية الروسية في الجنوب.