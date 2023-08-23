 لندن: روسيا واصلت وضع جسرين عائمين عند نقطتي عبور تشونهار وهينشسك منذ منتصف أغسطس - بوابة الشروق
الأربعاء 23 أغسطس 2023 10:17 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من أفضل مدافع في الدوري المصري موسم 2022/2023 ؟
النتـائـج تصويت

لندن: روسيا واصلت وضع جسرين عائمين عند نقطتي عبور تشونهار وهينشسك منذ منتصف أغسطس

لندن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 9:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 23 أغسطس 2023 - 9:48 ص
أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الاربعاء، بأنه اعتبارا من منتصف أغسطس، واصلت القوات الروسية وضع الجسرين العائمين عند نقطتي عبور تشونهار وهينشسك، على الحدود بين جنوبى أوكرانيا وشبه جزيرة القرم المحتلة.

وذكر التقييم اليومي المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، أن الجسرين الدائمين تعرضا لأضرار من الضربات الأوكرانية الدقيقة في مطلع أغسطس 2023.

ومن غير المرجح أن تكون الجسور العائمة قادرة على أن تتحمل بشكل كامل، تدفق المركبات الثقيلة التي تحمل الذخيرة والأسلحة إلى الجبهة.

وأشار التقييم إلى أن الاختناقات الناتجة تعني أن القوات الروسية تعتمد بشكل جزئي على التحول لمسار طويل عبر أرميانسك، التي تقع شمالى شبه جزيرة القرم. ويزيد ذلك من الاحتكاك بالشبكة اللوجستية الروسية في الجنوب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك