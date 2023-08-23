إحالة شاب خطف طفلة وهتك عرضها بالبدرشين للمحاكمة

أمرت النيابة الكلية بجنوب الجيزة، بإحالة شاب إلى المحاكمة؛ لاتهامه بخطف طفلة صغيرة 8 سنوات وهتك عرضها بالتحايل والقوة مستغلا حداثة سنها.

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة مركز شرطة البدرشين، خطف المتهم بالإكراه طفلة بأن استغل حداثة سنها وقلة حيلتها واصطحبها عنوة عنها داخل مسكنه، وما أن ظفر بها حتى قيد حركتها بالقوة، فتمكن بتلك الوسيلة من إقصائها بعيدًا عن أعين ذويها على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة والتهديد، حيث ظفر بها حتى جردها من ملابسها كاشفا ومتحسسا لمواطن عفتها واعتدى عليها.