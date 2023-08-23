لقى بائع أسماك مصرعه على يد بائع دواجن، جراء مشاجرة نشبت بينهما بمدينة أجا محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء مروان حبيب ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا للعميد لمأمور مركز شرطة أجا بنشوب مشاجرة بين بائع دواجن وبائع أسماك في السوق، ومصرع بائع الدواجن على يد الثانى نتيجة خلافات بينهما.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أجا لمكان البلاغ وبالفحص تبين مصرع (عثمان ا . ا - 50 عاما) بائع دواجن على يد (محمد م. س - 40 عامًا) بائع أسماك.

وتبين أن المتهم والمجني عليه حدث خلاف بينهما تطور إلى مشاجرة بينهما قام على إثرها المتهم بضرب المجني عليه بسنجة الميزان، مما تسبب في إصابته التي أودت بحياته.

وجرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهم الهارب عقب ارتكابه الواقعة.