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أعلن إيميريك لابورت مدافع مانشستر سيتي رحيله عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان لابورت قد تجاوز الفحوصات الطبية بنجاح قبل انتقاله لصفوف النصر السعودي ليجاور العديد من النجوم العالميين.

ونشر لابورت رسالة وداعية لجماهير مانشستر سيتي عبر وسائل التواصل: " لقد كان لي من الشرف والسرور أن أرتدي هذه الألوان ".

وأضاف : " آمل أن يتذكرني الجماهير هنا بطريقة جيدة ، أشكركم مرة أخرى على كل شئ ، أتمنى لكم حظاً سعيداً في المستقبل ".

وواصل : " أريد أن أشكر كل من جعل هذه الرحلة ممكنة ، مجلس إدارة مانشستر سيتي والمدربين والموظفين وكل زميل شاركت معه في غرفة تبديل الملابس وبالطبع أنتم جميعا ".

وختم: " لقد استمرت رحلتي مع مانشستر سيتي لمدة خمس سنوات ونصف لا يمكن نسيانهم ، الكثير من الذكريات سأحتفظ بها للأبد بالقرب من قلبي