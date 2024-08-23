 إزالة 882 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة - بوابة الشروق
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إزالة 882 حالة إشغال طريق بنطاق 4 مراكز بالبحيرة

خميس البرعى
نشر في: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 3:17 م | آخر تحديث: الجمعة 23 أغسطس 2024 - 3:17 م

شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات المرورية اليومية لرفع الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطرق لتيسير الحركة المرورية، والحفاظ على المظهر العام، والنهوض بالمستوى الحضاري والجمالي للشوارع.

وأشارت عازر في بيان لها اليوم، إلى أن الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة نفذت عدة حملات بنطاق الشوارع الرئيسية والفرعية والأسواق، أسفرت عن رفع 882 حالة إشغال مخالف، تنوعت ما بين ثابت ومتحرك، وتوزعت على النحو التالي: (632 حالة إشغال بدمنهور، 170 حالة بالدلنجات، 60 حالة بأبو حمص، 20 حالة برشيد).

يأتي ذلك في إطار القضاء على كافة المظاهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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