عبد السند يمامة: حزب الوفد وليد ثورة 1919 الشعبية

قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن حزب الوفد هو وليد ثورة 1919، التي كانت ثورة شعبية وسلمية نجحت في استرداد حرية المصريين من تحت الحماية البريطانية على مصر. فقد أجبرت الاحتلال البريطاني على رفع الحماية والاعتراف باستقلال مصر، بعد احتلال فرض علينا على مدار عقود ونال من حرية المصريين.

جاء ذلك خلال كلمة رئيس حزب الوفد مساء اليوم في احتفالية الحزب التي نظمها بضريح سعد زغلول، بمشاركة عدد من قيادات وأعضاء حزب الوفد الذين حرصوا على المشاركة في فعاليات اليوم.

وردد الحاضرون هتافات عديدة: "وفديين وفديين من النحاس لسراج الدين وعاش الوفد ضمير الأمة".

ويحيي حزب الوفد اليوم الجمعة، ذكرى رحيل زعماء الوفد التاريخيين سعد زغلول، ومصطفى النحاس، وفؤاد سراج الدين، التي تتزامن مع تاريخ 23 أغسطس من كل عام، وذلك للتذكير بمواقفهم الوطنية ومسيرتهم التي أسست لهذا الحزب العريق.