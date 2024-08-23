وزير الزراعة يشدد على تكثيف حملات التفتيش والرقابة على أسوق المبيدات

وجه علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قيادات الوزارة المعنية بتشديد الرقابة وتكثيف حملات التفتيش على منافذ وأسواق بيع المبيدات، مؤكدا أنه يجب التنسيق لعمل حملات مستمرة علي الكيانات الصغيرة التي تقوم ببيع المبيدات غير معلومة المصدر والتي أصبحت منتشرة في العديد من الأماكن على مستوى الجمهورية.

ووجه وزير الزراعة مديري مديريات الزراعة في المحافظات، بضرورة قيام الجمعيات الزراعية بدورها في التنسيق مع الشركات المعتمدة في أسواق المبيدات لوضع مبيدات معلومة المصدر في الجمعيات والتي يحتاج إليها المزارع وتكون بجودة عالية والتأكد من ضرورة معلومية المصدر.

وقال "فاروق" إن هذا دور أصيل لوزارة الزراعة وهو محاربة الأصناف مجهولة المصدر والهوية حتى لا يقع المزارع فريسة للغش، بالإضافة إلى ضرورة التوعية المستمرة للمزراعين بالمبيدات الجديدة التي يتم اعتمادها في مكافحة الآفات والحشرات الضارة التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.

واختتم وزير الزراعة توجيهاته بالتنسيق الكامل بين الإدارة المركزية للمكافحة ولجنة مبيدات الآفات والمعمل المركزي للمبيدات وتكثيف المرور الدوري محال المبيدات والرقابة عليها وكذلك المصانع وجميع المنافذ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين بالاشتراك مع أجهزة الدولة المعنية.