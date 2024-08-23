دراسة تكشف عن فاكهة استوائية مدمرة لدهون البطن

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يسبب تراكم دهون البطن على المدي الطويل، مرض الكبد الدهني ذو الأعراض الخطيرة على الكبد، وفي ذلك كشف باحثون كنديون عن علاج فعال مستخلص من إحدى الثمار الاستوائية المستخدمة في مستحضرات العناية بالبشرة.

وذكرموقع ميديكال إكسبرس، أن فريقا من جامعة لافال الكندية، عكف على دراسة تفاعل مسحوق ثمرة الكامو كامو الاستوائية على دهون البطن المتراكمة المسببة للكبد الدهني.

نجح تناول المبحوثين للكامو كامو في تقليل دهون "الكرش" لديهم بـ15% وهو رقم مؤثر بحسب نتائج الدراسة.

وجد الفريق أن الكامو كاموا غني بالبولي فينول وهي مواد صعبة الهضم؛ ما يجعلها تتحول لبوليفينولات أصغر حجما تبلغ الكبد وتتفاعل مع دهونه.

لاحظ الفريق أن الجزيئات المذكورة تعمل على تقليل عمليات تكون دهون جديدة، وعلى جانب آخر تعمل على تكسير الدهون القديمة بواسطة عملية الأكسدة.

يذكر أن الكامو كامو ثمرة استوائية غير منتشرة بهيئتها الطبيعية ولكن المسحوق المستخلص منها منتشر على هيئة مكملات غذائية.

ويدرس الباحثون قدرة ثمرة التوت علي أداء نفس المهمة نظرا لاحتوائها على مخزون جيد من البولي فينول.